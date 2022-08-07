2022/08/07 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الاحد، من القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات في محافظة بابل .وذكر الناطق باسم القائد العام يحيى رسول، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بشبكة مختصة بالتزوير والمخدرات في بابل المركز الخبري الوطني.

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