اللواء رسول: القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات في بابل

2022/08/07 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات في بابل.وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ينفذ عملية نوعية في محافظة بابل".وأضاف، أنه "تم القاء القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات، وضبط بحوزتهم خمسون مليون دينار عراقي مزور و40 كيلوغراما من المواد المخدرة".

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