قوة أمنية تلقي القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات في بابل

2022/08/07 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة أمنية، اليوم الاحد، من القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات في محافظة بابل.

وذكر الناطق باسم القائد العام، في بيان تلقته “خبر برس” (واخ)، ان “جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، نفذ عملية نوعية في محافظة بابل، حيث تم القاء القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات”.

واضاف “وقد تم ضبط خمسين مليون دينار عراقي مزور و٤٠ كيلو من المواد المخدرة بحوزتهم”.

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