العثور على جثة ضابط داخل منزله شمالي بغداد

2022/08/07 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالعثور على جثة ضابط برتبة مقدم داخل منزله في منطقة الصليخ شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ”خبر برس” (واخ)، إن “ضابطاً برتبة مقدم يعمل في مديرية التدريب في وزارة الدفاع عُثر عليه ميتاً داخل منزله في منطقة الصليخ شمالي بغداد”.

وأضاف، أن “الجثة لم يبد عليها آثار شدة خارجية، ونقلت إلى دائرة الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة”.

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