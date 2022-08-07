قبل التوجه الى الكونغو ورواندا.. بلينكن يصل جنوب افريقيا في جولة للتصدي للنفوذ الروسي بالمنطقة

2022/08/07 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى البلد قبل التوجه إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية ثم رواندا، في جولة هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في المنطقة.

وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الإفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

واتخذت جنوب إفريقيا موقفا محايداً منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 شباط/ فبراير رافضة الانضمام إلى التنديد الغربي بموسكو.

ويلتقي بليكن، الاثنين، وزيرة الخارجية ناليدي باندور لإصدار عدّة إعلانات تتعلّق بالاستراتيجية الإفريقية الجديدة للحكومة الأميركية، على ما أعلنت بريتوريا في بيان.

وتتناول المحادثات “التطورات الأخيرة والحالية في خصوص الوضع الجيوسياسي العالمي”، حسب البيان.

وكانت الخارجية الأميركية قد أوضحت في بيان نهاية يوليو أن بلينكن سيحاول أن يثبت “للدول الإفريقية أن لديها دورا جيوسياسيا أساسيا، وأنها حلفاء جداً مهمين في المسائل الأكثر إلحاحا في عصرنا، وكذلك في تطوير نظام دولي منفتح ومستقر للحد من مفاعيل التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والجوائح العالمية”.

يزور بلينكن بعد جوهانسبورغ، كلا من جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم رواندا التي تشهد عودة للتوتر مع جارتها التي تتهمها بدعم متمردين “حركة 23 مارس” (إم23) وهو ما تنفيه كيغالي.

وهذه ثاني جولة لوزير الخارجية الأميركي في إفريقيا جنوب الصحراء منذ تولي مهماته، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضي.

وكانت الدبلوماسية الأميركية في إفريقيا تتركّز قبل الهجوم الروسي على اوكرانيا، على المنافسة مع الصين التي وظفت استثمارات مهمة في البنى التحتية في القارة الافريقية بدون أن ترفق استثماراتها بمطالب على صعيد الديمقراطية وحقوق الانسان كما تفعل الولايات المتحدة.

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