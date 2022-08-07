التيار الكهربائي الوطني

2022/08/07 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عدد من اهالي كربلاء، اليوم الاحد،

التيار الكهربائي ب"الحرب النفسية"،

فيما طالبوا وزارة الكهرباء بتنفيذ

الوعد الذي قطعته امس السبت.

وقال عدد من المواطنين لوكالة نون

الخبرية، إنه "تزامناً مع ايام

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