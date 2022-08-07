المؤبد بحق 4 مجرمين عن جريمة استهداف مطار بغداد

2022/08/07 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم

الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق اربعة

مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار

بغداد بالصواريخ.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، ان "محكمة جنايات

الك

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