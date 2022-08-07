الحكيم خلال استقباله الكاظمي: ضرورة اصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد

2022/08/07 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم،

اليوم الاحد، ضرورة اصلاح النظام

السياسي ومكافحة الفساد، واستخدام

الطرق القانونية والدستورية بين

الجميع.

وقال المكتب الاعلامي للحكيم، في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية،

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