العثور على جثة مقدم في الدفاع داخل داره ببغداد

2022/08/07 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن العثور على جثة ضابط برتبة مقدم داخل شقته في منطقة الصليخ.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "معلومات وردت من المواطنين افادت بوجود حالة وفاة ضمن قاطع المسؤولية بالتحديد منطقة الكم محله 318 داخل شقة".

وبينت أنه "على الفور توجهت قوة الى المكان وتبين وفاة المدعو، سنان ناجح حمود راهي الجبوري، داخل شقته"، مشيرة إلى أنه "ضابط برتبة مقدم في وزارة الدفاع / دائرة التدريب".

وأوضحت أن "ذويه ادعو أنة يعاني من امراض مزمنه و أن سبب الوفاة اعتيادية".

وأكدت المديرية، أنه "تم تبنى الحادث من قبل مركز شرطة الصليخ وتم نقل الجثة الى الطب العدلي من قبل الادالة الجنائية".

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