الإطاحة بشبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات بحوزتهم 40 كيلو من المخدرات ببابل

2022/08/07 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الاحد، عن القاء القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم القبض على شبكة مختصة بالتزوير وتجارة المخدرات في محافظة بابل".

وبين أنه "تم ضبط بحوزتهم 50 مليون دينار عراقي مزور و40 كيلو من المواد المخدرة".

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