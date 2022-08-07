2022/08/07 | 18:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yJ9mLqgFf40

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الخدمة.. فرس الرهان متى يصل ؟ في رأي الأغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الخدمة.. فرس الرهان متى يصل ؟ في رأي الأغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).