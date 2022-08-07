كيف يمنعك التوتر من فقدان دهون البطن العنيدة؟

2022/08/07 | 18:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..الآثار الجانبية للتوتر كثيرة جدًا على أجسامنا، إنه لا يعيق السلام النفسي فحسب، بل يؤثر على صحتنا الجسدية أيضًا، وأكد الخبراء إن الإجهاد مرتبط بصحة الأمعاء، وبالتالي مشاكل الوزن لدينا، وإذا كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح من اتباع نظام غذائي صحى وتمارين رياضية ، ولكنك تمر بضغط نفسى، فقد يكون ذلك عقبة […]

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