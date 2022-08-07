2022/08/07 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الحاخام الأكبر في موسكو، بنشاس غولدشميت، إن المجتمعات اليهودية في روسيا تعرضت لضغوط لدعم الحرب في أوكرانيا.ورجح رجل الدين اليهودي ذي النفوذ الكبير، تعرضه للاعتقال حال أعرب عن رفضه للحرب.وانتقل أكثر من 20 ألف يهودي من روسيا إلى إسرائيل منذ بدء الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحاخام الأكبر في موسكو لـCNN: لو اعترضت على الحرب في أوكرانيا لتم اعتقالي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحاخام الأكبر في موسكو لـCNN: لو اعترضت على الحرب في أوكرانيا لتم اعتقالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).