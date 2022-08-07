2022/08/07 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة اللجنة المركزية لتظاهرات ’الصدريين’ تصدر تعليمات جديدة..



وتحذر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المركزية لتظاهرات ’الصدريين’ تصدر تعليمات جديدة.. وتحذر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المركزية لتظاهرات ’الصدريين’ تصدر تعليمات جديدة.. وتحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).