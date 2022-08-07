2022/08/07 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت العتبة الحسينية، الأحد، عن خطتها لمراسيم “ركضة طويريج”، لافتة إلى تخصيص سبعة أبواب لتفويج المعزين.وقال الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن العبايجي، إنه “تم إعداد خطة مفصلة بالتنسيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية تعلن عن خطتها لمراسيم “ركضة طويريج” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تعلن عن خطتها لمراسيم “ركضة طويريج”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تعلن عن خطتها لمراسيم “ركضة طويريج”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).