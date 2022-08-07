جنايات الكرخ تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين استهدفوا مطار بغداد بالصواريخ

2022/08/07 | 19:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع العام، في هجوم أوقع أضراراً مادية بطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية.

وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن “محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28 ك2/ يناير.

وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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