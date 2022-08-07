المان يونايتد يفتتح عهد تين هاج بالسقوط ويُصعَقْ بخسارة أمام برايتون

2022/08/07 | 19:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صَعَقَ برايتون مضيفه مانشستر يونايتد، بالتغلب عليه بنتيجة (2-1)، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم (2022- 2023).

وسجل ثنائية برايتون باسكال جروس في الدقيقتين (30 و39)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد أليكسيس ماك أليستر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (68).

بدأ برايتون المباراة بقوة، بعدما استغل تروسارد خطأ من دالوت في الدقيقة الأولى، ليفتك الكرة ويسدد كرة من داخل المنطقة مرت إلى جوار القائم.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة السادسة، بعدما تمهدت الكرة أمام فيرنانديز الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بغرابة أعلى العارضة.

وعاد برايتون للظهور من جديد في الدقيقة 20، بعدما ارتقى ويلبيك لعرضية مسددا رأسية مرت بعيدا عن المرمى.

ومن هجمة سريعة لليونايتد، مرر فيرنانديز الكرة لإريسكن داخل المنطقة في الدقيقة 24، ليسدد الدنماركي كرة ضعيفة أمسك بها سانشيز بسهولة.

وفي الدقيقة 29، ارتقى دانك لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.

وافتتح برايتون التسجيل في الدقيقة 30، بعدما أرسل ويلبيك عرضية أرضية داخل المنطقة، تابعها جروس الخالي من الرقابة بتسديدة مباشرة سكنت شباك دي خيا.

وحاول اليونايتد الرد عبر تسديدة من فريد من خارج المنطقة في الدقيقة 35، إلا أن كرته ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتابع ويلبيك عرضية من الجانب الأيمن من قبل لالانا، مسددا من داخل المنطقة كرة على الطائر، مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 37.

ونجح برايتون في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39، بعدما سدد مارش كرة أرضية من داخل المنطقة، تصدى لها دي خيا وتابعها جروس بتسديدة في الشباك.

وبدأ برايتون الشوط الثاني بقوة، بعدما ارتقى ويلبيك لعرضية من تروسارد في الدقيقة 48، مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 60، بعدما أرسل رونالدو عرضية نحو راشفورد المنفرد بسانشيز، ليسدد الإنجليزي كرة مباشرة تألق الحارس في التصدي لها، ومن ثم أعلن بعدها الحكم عن وجود حالة تسلل.

وواصل راشفورد إهدار الفرص في الدقيقة 65، بعدما أرسل فيرنانديز عرضية للدولي الإنجليزي الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة على الطائر ذهبت بعيدا عن المرمى.

واستمر زحف اليونايتد تجاه مرمى برايتون، من خلال تسديدة أرضية من إريكسن من خارج المنطقة في الدقيقة 67، تصدى لها سانشيز.

ونجح اليونايتد في تقليص الفارق في الدقيقة 68، بعدما أخطأ سانشيز في إبعاد عرضية من ركلة ركنية، لتصطدم الكرة بماك أليستر وتسكن الشباك بالخطأ في مرماه.

واستفاق اليونايتد بعد الهدف، وكاد أن يسجل التعديل في الدقيقة 73، بتسديدة قوية من دالوت من داخل المنطقة، تصدى لها سانشيز بصعوبة.

وعاد برايتون للظهور من جديد في الدقيقة 83، بتسديدة من ماك أليستر من خارج المنطقة، ذهبت إلى جوار القائم، ومرت الدقائق بلا جديد لينتهي اللقاء بفوز برايتون (2-1).

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