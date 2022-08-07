العراق يشارك في المنتدى العالمي للديمقراطية والسلام في برلين

2022/08/07 | 19:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بعداد

شارك العراق في المنتدى العالمي الذي نظمتة الاكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين، بوفد يتألف من الدكتور ابراهيم محمد السرهيد والاستاذ عدنان القريشي، نائب نادي رجال الأعمال وعضو نقابة الصحفيين العراقيين والمحامي نبهان المولى والاستاذ عمار الحيالي”.

وناقش الموتمر التهديدات المتزايدة للديمقراطية والسلام في العالم وذلك بحضور كبار الشخصيات السياسية والاكاديمية من مختلف دول العالم”.

وتناول المؤتمر الذي عقد على مدى اربعة ايام محاور وحلقات نقاشية عدّة حول الديمقراطية والتهديدات التي تتعرض لها في مختلف دول العالم وتأثير الحرب الروسية الاوكرانية على السلام العالمي كما ناقش الموتمر التغييرات المناخية والبيئية على مستوى العالم.

كما تم استضافة أعضاء المؤتمر داخل قبة البرلمان الالماني وبحضور عدد من اعضاء البرلمان الالماني.

وكانت مشاركة الوفد العراقي في كافة فعاليات الموتمر وايضا بالمداخلات التي تهم الشأن العراقي.

وفي ختام الموتمر تم تكريم السيد مارك دونفريد مدير الاكاديمية الدبلوماسية الثقافية بدرع يمثل الحضارة العراقية وهو رمز اسد بابل في مبادرة استحقت الثناء والتقدير من الحضور”.

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