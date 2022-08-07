الكهرباء تكشف عن مضامين الاتفاق العراقي - السعودي وتحدد مراحل الإنجاز

2022/08/07 | 19:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجحددت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موعد إنجاز الربط مع السعودية، فيما أشارت إلى أن ملف استيراد الغاز من قطر يحتاج إلى تعاون 4 وزارات.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حددت مع الجانب السعودي مسارات الخطوط ونقاط الربط واليات العمل"، مبينا أن "المرحلة الاولى من الاتفاق ستتضمن ألف ميكاواط".وأضاف، أنه "سيتم انشاء خطوط عبر منفذ عرعر الحدودي، ومحطة اليوسفية"، لافتا الى أن "الربط سيكتمل بغضون 24 الى 36 شهرا".وبشأن ملف استيراد الغاز من قطر، أوضح موسى أن "هنالك تفهما ايجابيا من الجانب القطري بشأن تصدير الغاز للعراق"، مشيرا الى أن "الملف يحتاج الى تضافر جهود وزارات المالية والنقل والنفط والكهرباء لانشاء منصات خاصة للغاز المسال وتهيئة الارصفة والموانئ، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية لاستيراد الغاز".وأكد موسى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتسريع تلك الانجازات لتنويع مصادر الطاقة والوزارة ماضية بهذا الصدد". وأوضحت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، تفاصيل مشاريع ربط الطاقة المشتركة مع السعودية والخليج، فيما أكدت أن المرحلة الأولى تتضمن ربط ألف ميكاواط مع السعودية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على مساعي وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والحرص على أن تنشئ مشاريع ربط كهربائي مع دول الجوار، تم المضي باتجاه ربط مشترك مع تركيا ومع المملكة الأردنية الهاشمية وبحثنا الموضوع بشكل مستفيض مع هيئة الربط الخليجي ومع المملكة السعودية".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل في وقت سابق إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدّة للأمن والتنمية.وفي وقت سابق، وقعت الحكومة العراقية على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية.

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