إيسكو يغادر ريال مدريد بعد 9 سنوات وينضم الى إشبيلية

2022/08/07 | 19:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن نادي إشبيلية، 08/07/2022، عن توصله لاتفاق مبدئي لضم صانع الألعاب ولاعب الوسط إيسكو...

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