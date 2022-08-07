مستشار الكاظمي: عوائد النفط تمنع الازمات السياسية من التاثير على الاقتصاد العراقي

2022/08/07 | 19:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، 08/07/2022، ان الأوضاع العامة التي...

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