ناشطو كردستان يتوجهون للأمم المتحدة لفتح ملف الانتهاكات

2022/08/07 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية توقع الناشط في تظاهرات إقليم كردستان آرام فخري الدين، اليوم الأحد، عودة الاحتجاجات الشعبية في كردستان، مبينا ان الناشطين سيتجهون الى الامم المتحدة لعرض ملفات مهمة.وقال فخري الدين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشطين سيقدمون تقريرا مفصلا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقيقة عن الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الأمنية وأحزاب السلطة".وأضاف أن "المتظاهرين لا يمكنهم السكون على حالة الفساد الكبيرة وسرقة المال العام وعدم احترام الحريات والتجاوز على القانون، والفوضى التي حصلت أمس لن تثنينا عن مطالبنا".

وقامت سلطة الاقليم بحملة اعتقالات كبير في صفوف الناشطين وقيادات حراك الجيل الجديد الذي يتبنى التظاهرات.

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