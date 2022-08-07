الفتح يكشف عن المراحل السياسية ما بعد الانتخابات المبكرة المرتقبة

2022/08/07 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع تحالف الفتح، اليوم الاحد، حدوث تغيير في ميزان القوى السياسية بعد اجراء الانتخابات المبكرة، مبينا ان خيار حل البرلمان وإعادة الانتخابات كان ضمن الخيارات المطروحة بعد الانسداد السياسي.

وقال عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "من المرجح في حال تم إعادة اجراء الانتخابات أن تكون المشاركة في عملية الاقتراع اوسع كما ستشارك القوى التي قاطعت الانتخابات الماضية".

وأضاف ان "خيار إعادة الانتخابات كان مطروحا منذ بداية الانسداد السياسي"، لافتا الى ان ""كثير من القوى السياسية والأحزاب ستنظم صفوفها وتتجنب الوقوع في الأخطاء السابقة".

وتابع الفتلاوي، أنه "من الممكن ان يتغير ميزان القوى السياسية بشكل كامل وغير متوقع لصالح قوى معينة على حساب اخرى في حال سجلت الانتخابات مشاركة شعبية واسعة".

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