انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر دجلة بواسط

2022/08/07 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانتشال جثة شاب من نهر دجلة بعد ثلاثة أيام على غرقة في محافظة واسط.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاما في مدينة الكوت بمحافظة واسط".

وأضاف ان "الشاب غرق قبل ثلاثة أيام في النهر وجرى البحث عن جثمانه وتمكنت الشرطة من انتشاله".

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