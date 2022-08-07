2022/08/07 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي،

اليوم الأحد، توضيحاً بشأن أزمة الطاقة

الكهربائية وحصة المحافظة.

وقال الغزي في بيان، إن "انتاج المحافظة

من المحطتين البخارية والمركبة هو (٨٠٠

ميغا) فقط ، بينما تحتاج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة ذي قار تصدر توضيحاً بشأن ازمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة ذي قار تصدر توضيحاً بشأن ازمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).