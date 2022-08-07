محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي لمدة يومين

2022/08/07 | 19:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة واسط، اليوم الاحد، تعطيل

الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء

المقبلين، بمناسبة عاشوراء.

وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي

ليومي الاثنين والث

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