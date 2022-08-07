2022/08/07 | 19:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، اليوم الاحد، أنه بإمكان الفريق الكتالوني تسجيل جميع التعاقدات الجديدة دون أي مشاكل.وحضر لابورتا في لقاء مع العديد من مشجعي برشلونة، وحضر 5 من التعاقدات التي أبرمها برشلونة هذا الصيف، كما هو معتاد في هذا الاجتماع الدوري مع المشجعين للنادي الكتالوني قبل بطولة كأس خوان جامبر.

وقال لابورتا، خلال تصريحاته في اللقاء: “يمكننا تسجيل جميع التعاقدات”.

وأضاف: “كرة القدم لا تنتظر، ولا توجد مواسم انتقالية”.

واختتم: “طالما أنني أتشرف بكوني رئيسا لبرشلونة، فإن النادي سيبقى دائما للأعضاء”.

وتعاقد برشلونة مع “روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن، جول كوندي”، كما جدد عقدي عثمان ديمبلي وسيرجي روبيرتو.

وفعلت الإدارة 3 رافعات اقتصادية هذا الصيف، حيث باعت حقوق البث التلفزيوني بنسبة 10% ولمدة 25 عاما، ثم باعت نسبة 15% من حقوق البث لنفس المدة، وأخيرا تم بيع 25% من ستوديوهات النادي، بإجمالي إيرادات 707 ملايين يورو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برشلونة: يمكننا تسجيل جميع التعاقدات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس برشلونة: يمكننا تسجيل جميع التعاقدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).