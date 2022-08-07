2022/08/07 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kr3gQhANUZk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بالتواثي والسكاكين"..هجوم على مطعم وتكسير أثاثه في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "بالتواثي والسكاكين"..هجوم على مطعم وتكسير أثاثه في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).