2022/08/07 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بالتواثي والسكاكين"..هجوم على مطعم وتكسير أثاثه في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Kr3gQhANUZk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "بالتواثي والسكاكين"..هجوم على مطعم وتكسير أثاثه في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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