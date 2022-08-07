الكهرباء تحدد موعد إنجاز الربط مع السعودية

2022/08/07 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موعد إنجاز الربط مع السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة حددت مع الجانب السعودي مسارات الخطوط ونقاط الربط واليات العمل"، مبينا أن "المرحلة الاولى من الاتفاق ستتضمن ألف ميكاواط".

وأضاف، أنه "سيتم انشاء خطوط عبر منفذ عرعر الحدودي، ومحطة اليوسفية"، لافتا الى أن "الربط سيكتمل بغضون 24 الى 36 شهرا".

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