اعمل معنا واحصل على وشم مجاني.. كيف حققت سلسلة فنادق قفزة في عدد موظفيها؟

2022/08/07 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عالم الضيافة الشرس ما بعد الجائحة، يُعد الحصول على أفضل الموظفين مهمًا.والآن، قرّرت مجموعة فنادق جذب الموظفين المتميزين خلال عرض فريد، وهم منحهم وشمًا مجانيًا في حال بقائهم لست أشهر.

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