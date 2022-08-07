لبنان.. فرار عشرات المحتجزين من جنسيات عدة باستخدام

2022/08/07 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، الأحد، تمكن 31 موقوفا من الفرار من مركز احتجاز تحت جسر قصر العدل في بيروت.

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