2022/08/07 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AoarkiGuzA8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بغداد .. عملية قيصرية تنتهي بكارثة ! | لوكيشن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بغداد .. عملية قيصرية تنتهي بكارثة ! | لوكيشن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).