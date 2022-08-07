2022/08/07 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما تخافون الله .. فرعون ما اجرم بحق الناس مثلكم !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pMJjPTJKjF0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما تخافون الله .. فرعون ما اجرم بحق الناس مثلكم !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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