2022/08/07 | 19:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آراء الشباب حول " ما رأيك بالفتاة التي تنخدع وتثق بالكلام الناعم بسرعة ؟ - برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آراء الشباب حول " ما رأيك بالفتاة التي تنخدع وتثق بالكلام الناعم بسرعة ؟ - برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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