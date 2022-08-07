2022/08/07 | 19:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. عدد من موظفي دائرة الصحة يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. عدد من موظفي دائرة الصحة يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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