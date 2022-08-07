2022/08/07 | 19:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصف لم يتوقف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين.. قصف متبادل بين جيش الاحتلال والفصائل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين.. قصف متبادل بين جيش الاحتلال والفصائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).