2022/08/07 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اتهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الحكومة الأمريكية بالتخطيط لزيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، لإحداث أزمة وزيادة وجودها العسكري في المنطقة.وقال وانغ يي في بيان صدر يوم الأحد: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاحداث أزمة عسكرية..



الصين تتهم امريكا بالتخطيط لزيارة بيلوسي الى تايوان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاحداث أزمة عسكرية.. الصين تتهم امريكا بالتخطيط لزيارة بيلوسي الى تايوان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاحداث أزمة عسكرية.. الصين تتهم امريكا بالتخطيط لزيارة بيلوسي الى تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).