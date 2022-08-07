2022/08/07 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انجزت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، 88% من مشروع محطة معالجة قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار .وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنسبة 88‎%..



وزارة الاعمار تنجز مشروع محطة معالجة قضاء الرفاعي في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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