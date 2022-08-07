اللجنة المركزية للإشراف على تنظيم الإعتصام تحدد أماكن وطقوس يوم العاشر من محرم

2022/08/07 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة المركزية التي شكلها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، للإشراف على تنظيم الاعتصام في المنطقة الخضراء، أماكن وطقوس يوم العاشر من محرم.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، أن “مواكب التطبير ستكون في ساحة التحرير حصراً وفي ساعات الصباح الاولى، كما يقام مقتل الإمام الحسين عند بوابة التشريع، ويمنع التصريح – بتصرف شخصي- على الفضائيات”.

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