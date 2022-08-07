مارديك مارديكيان.. المحترف الخامس للشرطة العراقي

2022/08/07 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الشرطة العراقي، اليوم الأحد، تعاقده مع المحترف السوري مارديك مارديكيان، القادم من الفحيحيل الكويتي، لتمثيل الفريق بالموسم الجديد 2022-2023.

وسبق لمارديكيان، أن خاض عدة تجارب احترافية مع الرفاع البحريني، ولعب في الدوري الأردني مع الجزيرة والفيصلي.

وشارك مارديكيان في الدوري العماني مع صحار وفنجاء، ومثل العربي القطري، كما احترف في الكويت مع العربي والفحيحيل.

وكان مارديكيان، قد تواجد مع الأندية العراقية لفترة قصيرة مثل فيها نفط الوسط عام 2015.

وعلى الصعيد المحلي، لعب مع حطين السوري لعدة مواسم، كما شارك مع منتخب بلاده في أكثر من بطولة دولية، آخرها تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويعد مارديكيان، المحترف الخامس للشرطة العراقي في الميركاتو الصيفي، إذ تم تمديد عقد الثنائي السوري محمود المواس وفهد اليوسف والسنغالي إدريسا نيانج، ولاعب وسط منتخب النيجر عبد المجيد أبو بكر.

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