احياء التجاوز والبستنة اضرت بمنظومة التصاميم.. مدير ماء كربلاء يتحدث عن الوضع المائي للمحافظة وتأثير الزيارات المليونية عليه

2022/08/07 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية ماء كربلاء، الاحد، ان

الاحياء المتجاوزة واحياء البستنة اثرت

بشكل كبير وسلبي على منظومة المياه في

كربلاء المقدسة واضرت بالتصاميم، وان

مشاريع المديرية تعمل خلال الزيارات

المليونية بكامل طاقت

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