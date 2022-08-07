بحوزتها 50 مليون و40 كيلو مخدرات.. الإطاحة بشبكة تزوير في بابل (صور)

2022/08/07 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم

الأحد، الإطاحة بشبكة تزوير، بحوزتها

خمسين مليون و40 كيلو مخدرات في محافظة

بابل.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "جه

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