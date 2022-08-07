عمليات كربلاء تكشف لـ السومرية خطة عاشوراء وتوجه نداءً للزائرين

2022/08/07 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات محافظة كربلاء، الفريق الركن علي الهاشمي، اليوم الأحد، خطة عاشوراء، فيما وجهت نداءً للزائرين.

وقال الهاشمي لـ السومرية نيوز، إن "الخطة الأمنية نفذت، و لا تتضمن قطوعات إلى هذه اللحظة، كما أنها لا تضم تحويل للسير أو سيطرات فرعية؛ من أجل تسهيل الأمور للزائرين".ووجه الهاشمي، نداءً إلى زائري الإمام الحسين (ع)، قائلاً: "كربلاء مفتوحة، الطرق والجسور كلها مفتوحة".

في السياق، أكد قائد شرطة محافظة كربلاء، اللواء احمد الزويني، أن "الحركة جيدة في المحافظة وهناك انسيابية عالية والسيطرات مفتوحة ولكن تحت إجراءات أمنية مشددة، خاصة السيطرات الخارجية ومفارز الـK9 والمتفجرات".وأشار الزويني في حديث لـ السومرية نيوز، إلى "انتشار سيطرات مشتركة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية على طول المحاور؛ لغرض تفتيش العجلات والزائرين الداخلين للمدينة ولاتوجد اي قطوعات بحدود المحافظة الادارية مع المحافظات المجاورة".

وفي 10 محرم من كل عام هجري يحي الملايين من المسلمين ذكرى استشهاد الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام).

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