الصين تتهم الولايات المتحدة بافتعال ازمة تايوان

2022/08/07 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاحد، الحكومة الأمريكية بالتخطيط لزيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، لإحداث أزمة وزيادة وجودها العسكري في المنطقة.وقال وانغ يي في بيان: “تميل الولايات المتحدة إلى خلق مشكلة أولا، ثم استخدامها لتعزيز أجندتها الاستراتيجية، وهناك دلائل تشير إلى أن الولايات المتحدة قد لعبت مرة أخرى الحيلة القديمة في التخطيط لزيارة بيلوسي المفاجئة، وهي الآن تنتهز الفرصة لتصعيد وجودها العسكري في المنطقة”، موؤكدا أن هذا “يتطلب من جميع الاطراف ابداء اليقظة وتقديم معارضة حازمة”.

وأضاف أن “إجراءات الصين لحماية سيادتها عادلة ومتناسبة وشرعية.



وجاء في البيان أن “موقف الصين الصارم، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها، عادل، وعقلاني، وشرعي، وضروري، ومنفتح، ومتناسب.



ويهدف إلى حماية سيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها”.

وأشار الوزير إلى أن “الصين لن تسمح للولايات المتحدة بحكمها عبر تايوان، كما أنها “ستحطم أوهام” سلطات الجزيرة حول تحقيق الاستقلال بدعم من واشنطن”.

ونفذت القوات المسلحة الصينية يوم الخميس، مناورات عسكرية واسعة النطاق بإطلاق صواريخ في ستة مياه حول تايوان.



وكان من المفترض أن تنتهي ظهر يوم الأحد (07:00 بتوقيت موسكو)، لكن وفقا لمعلومات وزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، ستستمر المناورات التي بدأت في اليوم التالي لانتهاء زيارة بيلوسي لتايبيه، ليوم آخر على الأقل.

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