سقوط 3 قتلى في قصف استهدف سيارة وسط غزة

2022/08/07 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل اعلام دولية، بسقوط 3 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

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