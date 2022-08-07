جمع 120 توقيعا نيابيا لعقد جلسة طارئة لمناقشة واقع الكهرباء بحضور الكاظمي

2022/08/07 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلن النائب عن محافظة البصرة، احمد طه الربيعي، اليوم الاحد، عن جمع أكثر من 120 توقيع لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة سبل معالجة أزمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات الوسط والجنوب.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وضع البصرة خصوصا مع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة وزيادة الملوحة يتطلب عقد جلسة لمناقشة الوضع بالمحافظة وباقي المحافظات".

وأضاف ان "اكثر من 120 نائبا من مختلف القوى السياسية وقعوا على عقد جلسة طارئة واستثنائية لمناقشة وإيجاد الحلول السريعة لازمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات الوسطى والجنوبية خاصة في ظل زيادة نسبة الرطوبة".

ولفت الى ان "الجلسة سيتم فيها مناقشة خطر زيادة الملوحة في شط العرب الذي أدى الى ارتفاع نسبة الامراض خاصة الجلدية"، مبينا ان "النواب الموقعين اكدوا على ضرورة حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ووزراء الكهرباء والموارد المائية والصحة ورؤساء الجهات المعنية الى هذه الجلسة".

وطالب الربيعي مجلس الوزراء واعضاء مجلس النواب والدوائر المعنية "الحضور الى محافظة البصرة ومشاهدة المعاناة بنفسهم لمعرفة معاناة المحافظة من مشاكل خدمية على الرغم مما تقدمه من إيرادات مالية الى خزينة الدولة دون الاهتمام بواقعها الخدمي".

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