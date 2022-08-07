2022/08/07 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

كشف المرشح لرئاسة الجمهورية، أوميد بالاني، اليوم الاحد، عن تفاصيل اعتقاله من الاسايش في اربيل .

وقال بالاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "قوات الاسايش داهمت بشكل مفاجئ احد المقاهي القريبة من قلعة أربيل خلال جلوسنا مع مجموعة من الاصدقاء ".

واضاف ان " تلك القوة صادرت اجهزتنا الهاتفية واقتادتنا الى مديرية اسايش أربيل وابقتنا فيها رهن الاعتقال لمدة 5 ساعات رغم اننا أبلغناهم بعملنا"..

وأوضح أنه "في تمام الساعة 11 ليلا، تم اطلاق سراحنا بعد زيارة احد مسؤولي الاسايش واعتذاره على سوء التفاهم".

وأشار إلى أن "المحامين الذين اعتقلوا هم، اوميد بالاني، محسن هرتلي، فرهاد سوسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشح لرئاسة الجمهورية يروي تفاصيل اعتقاله من الاسايش في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشح لرئاسة الجمهورية يروي تفاصيل اعتقاله من الاسايش في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).