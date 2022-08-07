بالفيديو.. متظاهرون يقطعون طريق البصرة- ميسان احتجاجا على سوء الخدمات

2022/08/07 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

قطع متظاهرون غاضبون ، اليوم الاحد، في قضاء الدير شمال البصرة طريق (بصرة -ميسان ).

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين اشعلوا الإطارات احتجاجاً على انقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات".

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