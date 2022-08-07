شاهد بالفيديو.. هطول امطار غزيرة على الحدود العراقية السورية

2022/08/07 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q7kwyYSsUhk

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