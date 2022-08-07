شاهد بالفيديو.. قائد عمليات يفاجأ والد منتسب استوقفه بردة فعل غير متوقعة

2022/08/07 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد عمليات يفاجأ والد منتسب استوقفه بردة فعل غير متوقعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -CHeCgVcLFM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد عمليات يفاجأ والد منتسب استوقفه بردة فعل غير متوقعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قائد عمليات يفاجأ والد منتسب استوقفه بردة فعل غير متوقعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).